x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la prima settimana di allenamento, la Caronnese (Eccellenza) è pronta per la prima amichevole della stagione. Domenica 6 agosto, alle 17.30, il Comunale di corso della Vittoria ospiterà il match tra Caronnese e Olympique Thiessois. Gli avversari, squadra senegalese, hanno partecipato all’ultima edizione del Torneo di Viareggio. Saranno i primi 90 minuti della stagione in cui la Caronnese potrà iniziare a testare quanto fatto in questi primi giorni di allenamenti. Quella di domenica è solo la prima di una serie di allenamenti congiunti che la squadra di Roberto Gatti disputerà nel mese di agosto.

Il calendario del pre-season

Ecco le altre partite in programma:

• Mercoledì 9 agosto alle 17.30 Alessandria – Caronnese

• Sabato 12 agosto alle 17 Vogherese – Caronnese

• Sabato 19 agosto alle 17 Balerna – Caronnese

• Mercoledì 23 agosto alle 17 Caronnese – Castellanzese

• Giovedì 24 agosto alle 20 Caronnese – Lissone

05082023