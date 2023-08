x x

SARONNO – “Deve sempre intervenire qualcun altro. In caso di emergenza intervengano tutti. Anche io sono alle prese con la sistemazione del tetto e se esco viva da questa centrifuga i complimenti me li faccio da sola”.

Inizia così la lettera aperta che una saronnese, alle prese con i danni provocati alle abitazioni privata dalle due grandinate e dalla tromba d’aria di fine luglio, scrive alla città.

“Siamo una società di vili e sciacalli, approfittatori e avvoltoi. Ho sentito prezzi folli e mi sono trovata davanti persone improvvisate come riparatori tetti. E in più ad agosto dove in Italia resiste tenace, a differenza di tutti gli altri paesi, ancora il motto “Lavoro mio non ti conosco”. Ancora una volta vincerà la legge del più forte e i poveri con i danni cercheranno di sopravvivere? Le istituzioni si sveglino e cerchino di ottenere lo stato di calamità perché questo è stato un evento eccezionale e come tale va trattato, con tutte le misure possibili. Se siamo una comunità di persone civili e oneste questa è un occasione per dimostrarlo”.

“Questa gente disonesta va fermata. Intollerabile speculare sulle disgrazie altrui. In tutti i lavori esiste un codice deontologico e va rispettato. Anche il prezzo delle tegole non può schizzare alle stelle senza che un garante dei prezzi intervenga. A parte che le tegole hanno subito un rincaro in zona ma nulla vieta al costruttore di rifornirsi da un altra parte. Il prezzo delle tegole in zone non interessate dal maltempo è rimasto invariato. Nel 2023 si spostano merci dall’ altra parte del mondo anche andare a prenderle a 50 chilometri di distanza non è la fine del mondo. Purtroppo si scarica tutto sul cliente finale proprio perché troppo spesso manca etica e professionalità, due caratteristiche che sono la base di ogni lavoro che può dirsi lavoro”.

