SARONNO – “Queste sono le notizie che fanno particolarmente piacere, pur nella drammaticità del momento”. Inizia così l’intervento di Francesco Licata capogruppo del Pd di Saronno.

“Saronno è capofila nello stanziamento di fondi extra per far fronte ai danni dal maltempo, non con una legittima, ma purtroppo per il momento inascoltata, richiesta di risarcimento per calamità alla Regione o al governo ma “mettendo mano al proprio portafogli”.

Le scuole verranno prima, perché come crediamo fermamente, la scuola è fondamentale per le famiglie ed è un pilastro della nostra comunità

“La priorità, verrà data agli edifici scolastici (dai nidi alle scuole secondarie di primo grado), che dovranno essere in ordine per la ripresa settembrina.” Avanti così! Coraggio Saronno!

