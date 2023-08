x x

GERENZANO – Immagini riprese dal drone e un dettagliato punto della situazione dai problemi dei privati ai due milioni di danni stimati dal Comune. Così questa mattina, sabato 5 agosto, Rainews il canale allnews della Rai ha raccontato la preoccupazione del nord Italia a fronte delle coda della perturbazione Circe parlando di Gerenzano.

Davvero d’impatto le immagine del drone che forse più delle parole raccontano i tetti ancora danneggiati e quelli coperti con i teli così difficilmente reperiti da Amministrazione e cittadini. Ieri il maltempo ha effettivamente preoccupato molto nel pomeriggio soprattutto quando attorno alle 18 il cielo è diventato nero e ci sono stati tuoni anche potentissimi. Fortunatamente si è vista solo qualche goccia d’acqua, che non ha fatto in tempo a creare particolari problemi nelle case e palazzine che hanno solo coperture provvisorie o ne sono sprovviste del tutto.

Per i prossimi giorni non dovrebbero esserci particolari problemi, ci sarà del tempo per eseguire il ripristino dei tetti. Le previsioni meteo fanno riferimento a bel tempo, sole ed al massimo qualche rarissima nuvoletta, da qui e per tutta la prossima settimana. Unico problema le temperature in aumento che di giorno potrebbero tornare a superare i 30 gradi.

