SARONNO – E’ arrivato il momento di conoscere i gusti preferiti dei saronnesi dell’estate 2023: quest’anno ilSaronno con la collaborazione di Ascom e del distretto del commercio Duc ha proposto la seconda edizione del Gelato contest che ha visto la partecipazione delle eccellenze delle gelaterie saronnesi più iconiche.

Con la possibilità di godersi 400 gelati gratis, i saronnesi hanno potuto assaggiare e conoscere i diversi gusti prodotti in città e li hanno votati. Da oggi, con una sorta di countdown, vi sveleremo le gelaterie che sono emerse e per quali gusti in modo che nei prossimi mesi possiate assaporare e commentare le scelte dei lettori de ilSaronno.

Oggi partiamo con Gelato in corso (corso Italia 38) che ha conquistato il primo posto per il gusto cioccolato.

“Prepariamo con passione il gelato dal 2003, in Corso Italia, una delle vie più belle nel cuore di Saronno, la nostra città che amiamo molto – si raccontano i proprietari – Il cliente per noi è al centro e fare un gelato artigianale è il nostro modo per soddisfarlo. Scegliamo con cura le materie prime e prepariamo gusti della tradizione fatti esclusivamente solo con prodotti di qualità, questa è la nostra priorità. Il punto vendita negli anni è cambiato ma ciò che è rimasto sempre uguale è l’amore per il lavoro, insieme alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro laboratorio e nella gelateria”

Ormai da qualche giorno avrei visto sulla porta della gelateria la vetrofania e la locandina che per l’intera estate vi ricorderanno dove trovare il gusto cioccolato preferito dai saronnesi. Vetrofania e locandina sono state consegnate dal presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici.

