Basket

SARONNO – Siamo arrivati all’epilogo della serie tra AZ Robur Saronno e Riso Scotti Pavia, questa sera alle 21 le due formazioni sono pronte a combattere nella decisiva gara 3 delle semifinali di playoff.

Una vittoria a testa per ora, ma oggi c’è la resa dei conti. Chi vince, sfiderà Cecina, con in palio la promozione in Serie B Nazionale. Chi perde, va a casa. Su ilSaronno, la cronaca play by play della sfida.

Così in campo :

AZ Robur Saronno : 7 Pietro Ugolini, 8 Andrea Negri, 9 Andrea Quinti, 10 Francesco Silvio De Capitani 12, Pietro Nasini, 14 Riccardo Mariani, 15 Gabriele Pellegrini, 16 Giovanni Romano’, 18 Matteo Beretta, 20 Giacomo Motta, 99 Leonardo Figini. All. Renato Biffi.

Riso Scotti Pavia : 0 Andrea Banin, 3 Alessandro Ferri, 8 Alberto Apuzzo, 9 Darius Stonkus, 10 Anfernee Hidalgo Quiroz, 11 Leonardo Dante Invernizzi, 12 Alessandro Spatti, 14 Francesco Gravaghi, 17 Alete Maria Ferdinando Ferretti, 20 Daniele Pesenato, 22 Matteo Ciocca. All. Davide Cristelli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

18052024