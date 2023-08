x x

SARONNO – Sabato 12 agosto don Carlo Lucini celebrerà per l’ultima volta la santa messa nella chiesa della Rsa Focris, visto che a breve sarà destinato a svolgere il ministero sacerdotale altrove. A lui vanno i ringraziamenti di ospiti, famigliari, volontari e collaboratori e, nell’attesa che il prevosto indichi chi prenderà poi a settembre l’incarico, la struttura si impegna a salutarlo come merita visto il valore del suo servizio nella struttura. L’appuntamento per un ultimo momento di condivisione è sabato alle 1030.

Un momento fortemente voluto dal direttore Luigi Regalia che ormai da qualche mese guida la struttura con un’impegno costante per l’apertura, anche per superare l’isolamento del Covid, della Focris non solo ai familiari e ai parenti degli ospiti ma all’intera comunità saronnese.

