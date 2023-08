x x

SARONNO – La società Alfa informa che fino al 31 agosto saranno presenti sul territorio operatori della società Mbs Group per la rilevazione con foto/lettura dei contatori dell’acquedotto a Saronno.

La società Mbs Group ha inviato all’ufficio tecnico una comunicazione con i nominativi del personale incaricato, che sarà munito di tesserino di riconoscimento.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico: ai numeri 02/96399124 – 02/96399127.

Si invita la cittadinanza a non aprire il cancello o la porta di casa se non si è sicuri di chi si ha di fronte, soprattutto se si è da soli a casa; per informazioni è possibile contattare i numeri sopra indicati oppure i numeri di seguito indicati:

il numero unico per le Emergenze 112,

la polizia locale allo 0296399128, cellulare 3473615414

caserma dei carabinieri di Saronno 0296367000

caserma dei carabinieri di Cislago 0296382263

