SARONNO – Hanno risposto in diversi all’appello della comunità pastorale per la cerimonia di benedizione delle cartelle. Tra gli studenti e gli alunni coinvolti, tantissimi bimbi prossimi ad iniziare la prima elementare e la prima media, accompagnati da genitori e nonni.

La tradizionale cerimonia vede i bimbi occupare le prime panche della chiesa, con gli zaini e cartelle di scuola per ricevere la benedizione in previsione del nuovo anno scolastico.

“Oggi sono contente di vedere più bambini del solito – ha detto don Carlo Lucini – qualcuno è arrivato col fiatone per il peso sulle vostre spalle. Spesso vedi bambini che vanno o tornano a scuola, affaticati dal peso dei libri sulle loro spalle. Andare a scuola appare faticoso, ma bello: ci permette di conoscere tante cose.”

“Oggi Gesù – ha continuato – non vuole benedire solo le vostre cartelle, ma soprattutto voi. Non sono le vostre spalle a portare il peso delle cartelle, ma le vostre menti che ogni giorno saranno aperte al sapere. Non dimenticate che la vostra testolina è dono di Gesù. Sono sicuro che il Signore vi accompagnerà il vostro cammino scolastico”.

I bambini hanno raggiunto il celebrante sull’altare, dove hanno recitato e pregato insieme.

La cerimonia è avvenuta questa mattina alle 10 in santuario, alle 10.30 alla Regina Pacis e alla San Giuseppe nel quartiere Matteotti, alle 11 alla Sacra Famiglia e alla San Giovanni Battista. A chiudere questa tradizione è stata la messa delle 11.30 in Prepositurale.