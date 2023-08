x x

SARONNO – Si è tenuta stamattina l’ultima messa di don Carlo Lucini alla Rsa Focris di via Don Volpi. Don Carlo ha salutato con gioia gli ospiti di Focris, che gli hanno regalato un videomessaggio in musica. “Cantare è osannare il Signore due volte” ha commentato con tanti ringraziamenti e citando Sant’Agostino il religioso che ha continuato “i saluti non devono essere malinconici ma felici, per il percorso fatto insieme”

Al termine della santa messa, a cui era presente il direttore Luigi Regalia e il predecessore Fausto Forti, è stata letta una nota ufficiale di saluto da parte del CdA delle Fondazione, che ha ringraziato don Carlo per la vicinanza ai bisogni spirituali degli ospiti.

Grande emozione per la proiezione del video di saluti e di tanti momenti vissuti dalla comunità con il religioso. E’ quindi seguito un momento conviviale in giardino ha cui hanno partecipato tutti gli ospiti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione