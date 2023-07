x x

SARONNO – Tanti danni alle auto in sosta, tante piante cadute, tanti allagamenti e infiltrazioni nelle case private e negli edifici pubblici: la grandinata con pioggia e vento che si è abbattuta ieri, venerdì 21 luglio, su Saronno e il comprensorio è stata una delle più violente e impattanti negli ultimi anni.

IL MALTEMPO

Intorno alle 9,30 hanno iniziato ad arrivare i nuvoloni neri che in pochi minuti hanno reso il cielo così buio che in diversi punti della città si è accesa l’illuminazione crepuscolare quindi intorno alle 10 ha iniziato a cadere la pioggia seguita dalla grandine con un forte vento. Il maltempo si è placato intorno alle 11,30 per riprendere in serata con un altro violento acquazzone intorno alle 20.

LA DIRETTA CON FOTO E VIDEO

IL TEMPORALE SERALE

OLTRE 500 AUTO DANNEGGIATE

Chicchi di grandine grandi come palline di golf hanno fatto molti danni alle auto in sosta. Diversi gli automobilisti che si sono ritrovati con lunotti, parabrezza, specchietti e finestrini in frantumi o con la carrozzeria segnata su fiancate o tetti. Situazione particolarmente critica nei parcheggi dei supermercati cittadini (da Esselunga a Tigros) e nelle aree di sosta per i pendolari da Saronno Sud al quartiere Retrostazione.

LE AUTO DEI PENDOLARI DANNEGGIATE TRA SARONNO SUD E IL RETROSTAZIONE

PIANTE CADUTE

Diverse le essenze cadute nel territorio comunale da via Frua e a via Miola, da via Sevesi a via Fratelli Cervi. La situazione più critica in via Milano e via Varese dove sono caduti due grandi platani che hanno bloccato la circolazione fino a quando non sono stati rimossi nel pomeriggio.

ALLAGAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

La situazione più critica nel day after al Centro sportivo Ronchi in via Colombo dove si sono registrate infiltrazioni dal tetto e dalle porte d’accesso. Interessato tutto l’impianto: dalla tribuna, alla zona spogliatoi dalla zona uffici agli accessi. I volontari si sono messi subito all’opera nella speranza di ridurre al minimo anche i danni al parquet.

Problemi anche al centro sportivo del Matteotti in via Sampietro: il vento ha strappato il cancello d’ingresso, danneggiato il tendone per lo spazio riunioni e divelto panchine e diversi spazi all’aperto.

FORNITURA ELETTRICA: CAVI STRAPPATI E BLACK OUT

Diversi problemi con la fornitura elettrica per l’intera giornata in città. Il temporale ha strappato alcuni cavi elettrici in corso Italia e al quartiere Prealpi dove la corrente è mancata fino al ripristino avvenuto nel primo pomeriggio. Black out anche in pomeriggio tra via Marconi e via Sevesi.

FLAGELLATA PIAZZA REPUBBLICA E VIA ROMA CON UN PRINCIPIO D’INCENDIO

Infiltrazioni e allagamenti all’interno del palazzo comunale, una vetrata specchiata, sul lato di via Milano, frantumata dalla grandine e tante auto di dipendenti comunali e cittadini con i cristalli e la carrozzeria rovinata: questo il bilancio del maltempo in piazza Repubblica.

In via Roma oltre agli allagamenti in diversi punti, al mattino e alla sera (come la zona all’intersezione con via Biffi e quella subito dopo via Guaragna) si è registrato anche un incendio in un garage subito domato dai pompieri.

VIA ROMA TRA ACQUA E FUOCO

SOTTOPASSAGGI: DOPPIO ALLAGAMENTO E STOP ALLA CIRCOLAZIONE

Sono stati le principali vittime del maltempo: il sottopassaggio di via Milano e di via Primo maggio sono stati invasi da acqua, fango e foglie sia per la grandinata del mattino sia per quella della prima serata. Situazione più semplice in via Milano riaperto prima di quello di via Primo Maggio dove non solo sono rimaste bloccate due auto, una al mattino e una alla sera, ma soprattutto dove è rimasto uno strato di foglie e terra da rendere necessario un intervento di pulizia straordinario prima della riapertura.

GERENZANO IL COMUNE PIù COLPITO, DANNI ANCHE A SOLARO. PIANTE CADUTE A ORIGGIO, UBOLDO E CARONNO PERTUSELLA

Strade completamente imbiancate dalla grandine intere arterie con auto ko, come via Berra, piante cadute e vetrine scheggiate. E’ la situazione che si è registrata a Gerenzano sicuramente il comune più colpito dalla grandinata. Il sindaco Stefania Castagnoli e i tecnici comunali si sono subito attivati per fornire risposte alla popolazione e ripristinare la circolazione in città. Strappato il tendone del centro sportivo e bimbi del centro estivo spostati nell’area feste a Solaro dove è anche caduta una delle storiche piante della villa comunali.

Pianta sui cavi elettrici a Origgio dove a gestire l’emergenza è stata la polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia e in corso Italia a Caronno dove l’Amministrazione ha ripristinato la circolazione eliminando tronco e rami finiti sull’asfalto. Interventi dei giardinieri nel parco Falcone e Borsellino ad Uboldo dove il sindaco Luigi Clerici ha ricevuto anche segnalazioni per auto e cappotti delle case danneggiati.

IL SINDACO DI GERENZANO FA IL PRIMO BILANCIO

IL SINDACO DI SOLARO FA IL PRIMO BILANCIO

