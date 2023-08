x x

SARONNO – Estate di spaccate a Saronno, la serie si allunga.

Ha cercato di rubare una macchina ma non sapendo guidare ha imboccato la via del parcheggio in contromano ed è stato bloccato dalla polizia locale. E’ quanto accaduto lunedì pomeriggio in città e riportato dalla Prealpina nella giornata di oggi 9 agosto.

Da 3 parà i primi soccorsi ai ragazzini in monopattino vittima dell’incidente in Cassina.

Il Fbc Saronno sta tirando a lucido il centro sportivo Matteotti di via Sampietro, base per gli allenamenti della prima squadra neopromossa nell’Eccellenza del calcio e base del settore giovanile. I responsabili del club, ad iniziare dal direttore generale Marco Proserpio, non si sono fermati alle manutezioni straordinarie per ovviare ai danni del recente maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

10082023