SARONNO – Mini Cooper sfonda recinzione in via Varese a Saronno. Venticinquenne finisce all’ospedale.

C’è chi accosta e lancia il sacco senza nemmeno scendere dall’auto, chi si ferma in una piazzola e magari con l’aiuto di un passeggero abbandona rifiuti domestici e ingombranti oltre il guard rail. Il risultato non cambia. La tangenzialina che collega Saronno e Rovello Porro è sostanzialmente ridotta ad una discarica a cielo aperto.

Continuano i problemi al riscaldamento della palestra del liceo scientifico Gb Grassi di via Benedetto Croce: tutto è iniziato un mese e mezzo fa e da allora la situazione non è migliorata. In sostanza da fine novembre le temperature che si registrano all’interno della palestra sono sotto quella prevista. Invece dei 18 – 22 gradi spesso si arriva ai 10 gradi.

23012023