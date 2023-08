x x



SARONNO – Anche l’estate e l’imminente festività di Ferragosto sono l’occasione per la l’Rsa Focris di via Don Volpi per proporre attività e momenti di aggregazione ai propri ospiti. La struttura con il nuovo direttore Luigi Regalia ha avviato un piano davvero intenso per uscire dall’isolamento della pandemia e portare la struttura e i suoi ospiti a essere nuovamente parte attiva della città.

Ad esempio lunedì 14 saranno realizzate attività educative e socializzanti sia al mattino che al pomeriggio e “come sempre famigliari e nipotini sono sempre i benvenuti per vivere insieme queste iniziative”. L’evento clou sarà ovviamente il giorno di Ferragosto martedì 15 quando dopo lo stop della pandemia riprenderà la tradizione del pranzo aperto anche ai parenti, un momento sereno per vivere insieme “la comunità che cura”.

(foto archivio)

