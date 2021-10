Atletica leggera, allievi Osa Saronno super a Abano Terme

x

SARONNO – Secondo gradino del podio ai campionati italiani di società di “Prove multiple” per il quartetto allievi della Osa Saronno, Luca Cinco, Alessandro Carugati, Giovanni Volontè e Carlo Giacometti ad Abano Terme nel trascorso week end, seguiti dall’allenatore Beppe Arrius, dal presidente Marco Balestrini e dal consigliere Antonio Leo hanno conquistato un secondo posto che sulla carta non era per niente scontato, dopo essersi qualificati alla finale con il sesto punteggio.

Alla solita ottima prestazione di Ale Carugati (secondo nella classifica individuale finale) si è aggiunta questa volta la buona prestazione di squadra con Luca Cinco (7°), Giovanni Volontè (21°) e Carlo Giacometti (32°) .

Classifica finale del Tricolore di Prove Multiple Allievi:

1° Sport Trace Roma punti 16 328

2° Osa Saronno Libertas punti 15988

3° Nissolino Sport Latina Intesatletica punti 15694

4° Atletica Agropoli punti 15081

5° Atletica Livorno punti 15016

6° C. Atletica Piombino punti 14662

7° Saf Atletica Piemonte punti 14605

8° Libertas Amatori Benevento punti 14402

(foto di gruppo degli atleti saronnesi della Osa Atletica ad Abano Terme)

12102021