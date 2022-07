x x

SARONNO – GERENZANO Ottima prestazione e risultato per Alessandro Carugati che porta Saronno in vetta la mondo del Decathlon. Ecco l’annuncio Osa sul traguarda raggiunto dal giovane talento.

“Un grandissimo Alessandro Carugati ha conquistato nel Decathlon il secondo gradino del podio ai campionati italiani juniores a Rieti, demolendo il record di società (6896 punti, precedente 6261).

Ecco i risultati di Carugati: 11.21 nei 100 metri, 7,07 nel salto in lungo, 11,22 nel getto del peso, 1,92 nel salto in alto, 49.30 nei 400 metri , 14.94 negli ostacoli, 31,70 nel lancio del disco, 3,90 nell’asta, 40.91 nel giavellotto e 4.40.40 nei 1500 metri, queste le prestazioni del ragazzo di Gerenzano, portacolori dell’Osa, a completare la soddisfazione di coach Beppe Arrius il dodicesimo posto di Luca Cinco, che in due anni è passato dal calcio all’atletica leggera, dimostrandosi atleta di ottimo livello nazionale.

(nella foto il coach Beppe Arrius tra Alessandro Carugati e Luca Cinco a Rieti)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn