SARONNO – MILANO – TERNATE – E’ caduto in un camino senza più riuscire ad uscirne ma ad aiutarlo sono intervenuti i volontari di Enpa Saronno che l’hanno recuperato e affidato alle cure di un team di veterinari esperti che si occuperanno di lui prima di rimetterlo in natura.

Il riferimento va al piccolo gufo protagonista di una disavventura nella giornata di mercoledì. Il gufo è finito in un comignolo in un’abitazione privata a Ternate. I padroni di casa l’hanno sentito agitarsi e tentare di uscire ma era bloccato e non riusciva a muoversi. Così è arrivata la richiesta d’aiuto alla protezione civile che ha contattato l’associazione saronnese. Una volontaria di Enpa, specializzata in questo tipo di recuperi, si è recata a Ternate ed è riuscita a liberare il gufetto.

Messo in sicurezza il volatile, ferito e provato ma non in pericolo di vita, l’ha trasferito alla clinica di Milano dove gli saranno prestate le cure del caso prima di rimetterlo in libertà.

