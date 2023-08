x x

Da una chiamata di una residente delle case Aler di viale Santuario, ricevuta dalla ProCiv comunale è partita la mobilitazione per salvare un esemplare di Egretta garzetta facente parte della famiglia degli aironi che si trovava nel giardino della palazzina.

Enpa Saronno si è subito attivata inviando sul posto un proprio volontario specializzato in uccelli selvatici che, fin da subito, ha accertato che il volatile aveva un’ala rotta e necessitava di cure adeguate che purtroppo non potevano essere prestate nella sede saronnese. Probabilmente il volatile è stato vittima degli ultimi episodi di maltempo in città. Enpa negli ultimi 10 giorni ha salvato un gufo e il gattino Granita.

Tornando alla egretta garzetta ferita è stato subito chiaro come fosse necessario il trasporto al pronto soccorso veterinario Enpa di Milano del quale si è presa carico una squadra della ProCiv Saronnese.

“Un esempio questo – spiegano dalla Prociv – dove l’essere “cittadini attivi” unito alla collaborazione tra organizzazioni/associazioni di volontariato genera una sinergia in grado di risolvere problematiche. Enpa Saronno ringrazia di cuore i residenti di viale Santuario per la messa in sicurezza del volatile”

