x x

SARONNO – CINISELLO BALSAMO – Mantenendo fede a quanto promesso alla mamma della giovane vittima dell’aggressione avvenuta qualche settimana fa alla stazione Garibaldi a Milano ieri pomeriggio Paolo Bocedi, saronnese presidente dell’associazione Sos Italia Libera si è recato a trovare il 19enne con Riccardo De Corato, attualmente deputato in passato assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e Monica Forte, presidente della commissione antimafia di Regione Lombardia. Una vicenda che tocca da vicino anche Saronno visto che Danilo, il 19enne ucraino aggredito un cellulare e un portafoglio, lavora proprio per una città di eventi che ha sede nella città degli amaretti.

“Abbiamo potuto vedere il male che questi immigrati gli anno fatto sul viso – esordisce Bocedi fortemente toccato dall’incontro – ma soprattutto abbiamo portato la nostra solidarietà ad un cittadino massacrato di botte e sfregiato in viso con un taglierino da parte di numerosi extracomunitari per rapinarlo del cellulare alla stazione Garibaldi di Milano”.

Un abbraccio metaforico ma soprattutto reale “per invitarlo a non mollare”. Un’iniziativa che come ricorda Bocedi non si limiterà alla vicinanza: “L’amico De Corato ha pronta una interpellanza parlamentare al Ministro degli Interni Piantedosi. E’ necessario porre fine a queste aggressioni e restituire sicurezza a chi vive le nostre città”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione