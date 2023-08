x x

SARONNO – MILANO – E’ stato programmato e annunciato il primo sciopero ferroviario dopo la fine delle periodo delle vacanze. A proclamarlo sono diverse sigle sindacali: Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie. I treni saranno a rischio dalle 3 di mercoledì 6 settembre alle 3 di giovedì 7. Le difficoltà riguarderanno tutti i treni regionali Trenord ma non quelli di Trenitalia, né Italo (coinvolti in uno sciopero alcuni giorni dopo). Lo sciopero non coinvolgerà nemmeno i mezzi del trasporto pubblico locale: quindi metro, bus e tram Atm saranno regolari. Il trasporto pubblico locale (quindi i mezzi Atm) saranno a rischio qualche giorno dopo, il 18 settembre. Ma non solo per l’8 settembre è già stato proclamato uno sciopero con un’astensione per l’intera giornata, 24 ore, proclamata dal sindacato Cub Trasporti, che riguarderà Alha, una delle società che operano i servizi di terra (handling). Il 16 settembre invece è in programma uno sciopero del personale Enav per otto ore.

