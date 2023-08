Astuti (Pd): “Salario minimo subito”

VARESE – “Salario minimo subito, firma anche tu al link https://www.salariominimosubito.it” Così il consigliere regionale locale del Pd, Samuele Astuti.

“Lavorare per meno di 9 euro lordi l’ora non è più accettabile, troppe lavoratrici e lavoratori sono costretti ad accettare contratti che non permettono loro di sostentarsi e con i quali non viene valorizzato il loro operato – rileva Astuti – Sostieni anche tu la proposta formulata dal Partito Democratico con tutte le opposizioni all’attuale governo per instaurare subito un salario minimo garantito a 9 euro lordi l’ora. Una battaglia di civiltà a sostegno di milioni di lavoratrici e lavoratori” rileva Astuti.

