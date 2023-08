x x

SARONNO – Ancora un incidente in via Varese. Ieri, martedì 22 agosto, l’impatto è avvenuto all’inizio dell’arteria poco dopo l’intersezione con viale Lombardia.

Poco prima delle 9 si è verificato l’impatto tra una Ducati e un’Audi A4. Il conducente dell’auto, un ucraino di 47 anni, si è subito fermato per cercare di soccorrere il centauro finito a terra dopo l’impatto. Temendo per le condizioni del motociclista ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi sono così arrivati sul posto un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, inviata dalla centrale operativa di Areu, e una pattuglia della polizia locale.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo che se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni prima di trasferirlo all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso. La polizia locale ha effettuato i rilievi del caso ed ha raccolto le testimonianze dei conducenti per ricostruire la dinamica.

