x

x

CISLAGO – MILANO – Due anni di reclusione, un mese di arresto e 1.400 euro di multa senza benefici è quanto prevede l’accordo di patteggiamento recipito ieri dalla quinta Corte di Appello di Milano per il 54enne cislaghese titolare dell’azienda in cui lavorava, al suo primo giorno, il giovane Andrea Masi vittima di quella nuova occupazione che tanto aveva desiderato la notte di Halloween di tre anni fa.

La vicenda ha segnato profondamente la comunità dell’intero saronnese. Il giovane aveva perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto la notte di Halloween, il suo primo giorno di lavoro. Il giovane cislaghese, infatti, alle 4 della notte si stava occupando della posa della fibra ottica al primo piano interrato del centro commerciale Portello di Milano. Si trovava su una piattaforma aerea manovrata da un collega che, secondo i giudici, non avrebbe potuto utilizzare. Mentre la piattaforma si stava spostando, a causa di un errore del manovratore, Andrea aveva sbattuto pesantemente contro un abbassamento del soffitto riportando gravissime lesioni. Malgrado gli immediati i soccorsi per lui non c’era stato niente da fare.

Martedì per l’azienda è arrivata una sanzione amministrativa di 76 mila euro mentre, a carico del datore di lavoro, c’è una provvisionale di 100 mila euro a favore dei genitori della vittima.

L’anno scorso aveva patteggiato in primo grado il 50enne che guidava la piattaforma ottenendo una pena di un anno e sei mesi di reclusione.

La scomparsa di Masi aveva provocato un grande dolore nell’Ipsia Parma istituto saronnese dove Andrea aveva completato i suoi studi e dove si era recato poco prima della tragedia per raccontare con entusiasmo di quel posto di lavoro che gli è costato la vita.

(foto d’Archivio: il giovane Andrea Masi)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn