SARONNO – Traffico bloccato con automobilisti fermi sotto il sole per salvare un gatto in difficoltà letteralmente bloccato sul ramo di uno degli alberi di viale Prealpi. E’ successo ieri mattina, giovedì 25 agosto, intorno alle 9 quando è arrivata al distaccamento dei vigili del fuoco di Saronno l’appello di alcuni passanti per un gatto in difficoltà che non riusciva a scendere dall’albero su cui era salito e si lamentava senza sosta.

I vigili del fuoco, da sempre in prima linea negli interventi per aiutare animali in difficoltà sono intervenuti rapidamente. La squadra è arrivata sul posto con l’autopompa ma per riuscire ad operare nell’arteria trafficatissima all’altezza del civico 40 nel viale alberato tra i condomini e il campo del centro sportivo con ingresso con via Sabotino hanno avuto bisogno di bloccare la circolazione.

All’opera anche una pattuglia della polizia locale che ha permesso ai pompieri di lavorare in sicurezza fornendo aiuto agli automobilisti sui percorsi alternativi.

L’impegno ha dato i suoi frutti: il gatto è stato recuperato e riportato a terra. Spaventato ma salvo.

