CARONNO PERTUSELLA – La previsioni meteo non sono certo delle migliori, per il weekend ed in particolare sabato sono previsti possibili, forti temporali sin dal mattino: per prevenire eventuali problemi la federazione europea del softball, Wbsc, in accordo con gli organizzatori della Rheavendors Caronno ha deciso di anticipare gli orari delle gare, previste pomeriggio e sera, delle finali della Coppa delle Coppe che si sta svolgendo in questi sul diamante di Bariola in via Rossini.

Per il bronzo si giocherà alle 10, per l’oro e dunque la vittoria nel torneo il match è stato riprogrammato con inizio alle 12.30; annullate tutte le altre gare previste per le posizioni di rincalzo.

Per la Coppa si sfideranno le olandesi Sparks Haarlem e le padrone di casa della Rheavendors Caronno, con inizio dunque alle 12.30. Una sfida che il calendario ha già proposto ieri sera: di fronte ad un numerosissimo pubblico alla fine ha vinto nettamente Caronno, 7-0.

(foto: spalti pieni ieri sera per la prima sfida fra Sparks e Rheavendors Caronno)

25082023