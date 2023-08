x x

Sabato dal mattino tutte le finalissime

CARONNO PERTUSELLA – La Rheavendors Caronno ha chiuso imbattuta il round robin della Coppa della Coppe, che si sta disputando in questi giorni sul campo di via Rossini: stasera 7-0 alle tedesche Wesseling Vermins, 7-0.

Oggi le finali, sempre sul diamante di via Rossini. Per il terzo posto dalle 10 giocano le spagnole del Sant Boi contro il Wesseling; mentre alle 12.3’0 è prevista la partita che vedrà opposte le locali della Rheavendors alle olandesi Sparks di Haarlem, che le caronnesi hanno battuto nel corso del round robin. Anche a Caronno, come a Saronno dove c’è la Premier cup, la scelta è per oggi di anticipare tutto: finale terzo e quarto posto alle 10, sarà fra le spagnole Sant Boi e le tedesche Wesseling; per il titolo alle 12.30 fra Rheavendors Caronno Pertusella e le olandesi Sparks Haarlem.

(foto Giovanni Pini: una fase delle gare a Caronno Pertusella)

