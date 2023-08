x x

CERIANO LAGHETTO – E’ stato portato all’ospedale di Desio in codice giallo l’operaio di 35 anni che oggi pomeriggio, venerdì 25 agosto, è stato vittima di un infortunio sul lavoro.

Al momento non è stato chiarito esattamente cosa sia successo nell’azienda farmaceutica di via Bracco ma quel che è certo, secondo le prime informazioni trapelate, è che l’uomo è rimasto intossicato. Il personale ha subito attivato tutte le procedure di sicurezza e messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sono accorsi i vigili del fuoco di Saronno con il supporto del nucleo Nbcr specializzato proprio in questo tipo di interventi. L’uomo è stato portato all’ospedale di Desio dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno il cui personale ha prestato all’operaio, di 35 anni, le prime cure sul posto.

Nell’azienda sono accorsi anche i carabinieri competenti per il territorio di Ceriano e il personale di Ats per verificare il rispetto di tutte le normative di sicurezza e ricostruire la dinamica e quindi le cause dell’infortunio. Questa settimana era già stata funestata dall’incidente sul lavoro avvenuto a Senago e costato la vita ad un 50enne ingegnere risucchiato da un ventilatore durante un intervento di manutenzione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione