SARONNO – A Saronno cambiano gli orari delle finali di sabato di Premier cup, la coppa dei campioni di softball che si sta tenendo in questi giorni. Come per la Coppa Coppe nella vicina Caronno Pertusella, anche nella città degli amaretti la decisione dei responsabili della Wbsc, la federazione europea, è stata quella di anticipare di diverse ore gli incontri previsti pomeriggio e sera. Si giocherà dunque la finale terzo e quarto posto alle 9.30 ed alle 12 la finalissima. Sicura qualificata la squadra olandese dell’Olympia Haarlem, campionessa in carica; l’avversaria per il primo posto dovrebbe con tutta probabilità essere l’Inox Team Saronno.

(foto Laura Massarenti: esultanza Inox Team Saronno per il fuoricampo di Valeria Bettinsoli giovedì contro Madrid)

25082023