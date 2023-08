x x

SARONNO – C’era qualche dubbio, perchè allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi è stato aperto il cantiere per rifare l’illuminazione ma alla fine è giunto il disco verde del Comune: la prima gara ufficiale della stagione del Fbc Saronno potrà essere regolarmente giocata nell’impianto cittadino. Si tratta della prima partita del gironcino di Coppa Italia d’Eccellenza, con i saronnesi che ospitano l’Orceana, fischio d’inizio alle 16. Arbitro designato è Giacomo Attanasio di Milano, assistenti Vincenzo Manno di Milano ed Alessandro Longoni di Seregno. Per lo stesso girone di gioca anche Arcellasco-Ospitaletto.

I saronnesi sono reduci da alcune amichevoli pre-stagionali, tra l’altro con il Como e l’ultima di ieri sera a Cisano Bergamasco contro la Cisanese, 2-1 per gli orobici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

25082023