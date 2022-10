x x

LAZZATE – Partita-fotocopia di quella di domenica persa in campionato con la Solese, per il Fbc Saronno, giovedì sera nei sedicesimi di Coppa Italia a Lazzate contro il Mariano. Quasi completa la supremazia territoriale saronnese ma quasi del tutto sterile, ed i gol li hanno segnati i comaschi.

La cronaca – Al 13’ azione personale di Marzeglia, gli va incontro il portiere che respinge, riprende Marzeglia che calcia di poco a lato. Risponde poco dopo il Mariano con una punizione di Zorloni dalla distanza, palla di poco a lato con deviazione di un difensore.

Al 18’ Romeo risponde sempre su punizione e costringe il portiere ospite a respingere in tuffo. Poi si rendono pericolosi anche i comaschi: Rivaldo ribatte un tiro da distanza ravvicinata. Mentre nel finale di tempo di prova l’attaccante Villa con una conclusione sul fondo.

In apertura di ripresa, assist dalla destra e rete di testa di Villa: 0-1. Al 22’ su un diagonale si distende in tuffo e respinge un diagonale, e sulla successiva azione è un difensore che salva sulla linea: la superiorità territoriale ed il possesso palla sono del Saronno ma le azioni più pericolose del Mariano. E su un rapido contropiede Miccoli mette a fil di palo.

Al 33’ il Saronno resta in dieci per l’espulsione di Pelucchi, doppia ammonizione. Mentre al 35’ è Rivaldo che vola per neutralizzare una conclusione di Donghi dalla destra. Subito dopo raddoppia il Mariano: tiro dal limite di Mariani che sigla lo 0-2. Allo scadere esce di un soffio il diagonale di Manara in contropiede. E a quel punto se ne vanno anche gli ultras dalla tribuna.

Fbc Saronno-Mariano 0-2

FBC SARONNO: Rivaldo, Pelucchi, Zanotti, Scampini, Vanzulli, Bello, Gioia (19’ st Lanzillotta), Confalonieri (10’ st Gheller), Marzeglia, Brighenti (31’ st Maugeri), Romeo (19’ st Iaconis). A disposizione Buono, Pecis, Bredice, Ramadan M., De Marco. All. Tricarico.

MARIANO: Franco, Manara, Boni, Zorloni, Trozzo, Sartori, Radio (12’ st Miccoli), Mariani, Vocale (12’ st Villa A.), Mauri (47’ st Sanzo), Villa C. (15’ st Donghi). A disposizione Stropeni, Diaoula, Urbano. All. Rione.

Arbitro: Rignanese di Legnano ( Benevento di Busto Arsizio e Grande di Busto Arsizio).

Marcatori: 3’ st Villa C. (M), 40’ st Mariani (M).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli: 3-2 per il Mariano. Ammoniti: Pelucchi, Radio, Marzeglia, Gheller, Villa A. Espulso Pelucchi per doppia ammonizione al 33’ st.

