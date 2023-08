x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con il debutto della Coppa Italia, gare dalle 16 se non diversamente indicato. Il programma della Eccellenza prevede l’incontro allo stadio di via Biffi fra Fbc Saronno e Orceana (arbitro Giacomo Attanasio di Milano, assistenti Vincenzo Manno di Bergamo ed Elia Cortesi di Bergamo); l’Ardor Lazzate riceve il Darfoboario (arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Erind Alimani di Legnano e Erica Dafne Ferretti di Varese) mentre la Caronnese gioca in trasferta contro la Cisanese (arbitro Riccardo Mattu di Milano, assistenti Simone Bonfanti di Milano ed Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo).

In Promozione si gioca tra l’altro Accademia Bmv-Aurora Cmc Uboldese (alle 18) con arbitro Marco Ambrosanio di Monza, assistenti Francesco Burak Natale e Bassirou Fall entrambi di Busto Arsizio; e Asd Ceriano Laghetto-Esperia Lomazzo (alle 20.30) con arbitro Manuel Monti di Como, assistenti Fabio Nova di Monza e Fabio Marco Casiraghi di Seregno.

