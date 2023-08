x x

LAZZATE – Vittoria in rimonta nella prima partita di Coppa Italia di Eccellenza per l’Ardor Lazzate oggi pomeriggio impegnata in casa contro il Darfo Boario. Avanti i locali con la rete di Zefi in avvio, quindi il pari degli ospiti con la rete di Lini. L’esito del match è stato deciso nella ripresa, incontro giocato a viso aperto nel quale l’hanno spuntata i locali con terza rete proprio allo scadere.

Si è giocato per la prima giornata del gruppo 7. Nell’altra gara del girone, Mapello-Cazzagobornato 4-1.

Si prosegue domenica prossima con le gare Cazzagobornato-Ardor Lazzate e Darfo Boario-Mapello.

Ardor Lazzate-Darfo Boario 3-2

Reti: 6′ Zefi (A), 39′ Lini (D), 3′ st Femotti (D), 35′ st Deodato (A), 45′ st Malvestio (A).

