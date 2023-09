x x

OSPITALETTO – Nella seconda giornata di Coppa Italia sabato alle 18.30 l’anticipo del Fbc Saronno a Ospitaletto, dove i biancocelesti hanno incassato una sconfitta per 3-0.

Due disattenzione sulle ripartenze costano caro ai saronnesi con le reti di Guerini in avvio di gara e di Boldini a metà ripresa. Poi i saronnesi si trovano in superiorità numerica per l’espulsione di Panatti al 20’ del secondo tempo ma l’Ospitaletto in contropiede sigla anche la terza rete a tempo scaduto ed ipoteca il passaggio del turno.

Ospitaletto-Fbc Saronno 3-0

OSPITALETTO: Serio, Otabie, Zanelli, Peli (30’ st Mattei), Boldini (36’ st Gritti), Okyere (20’ st Contratti), Giosa, Avesani, Guerini (38’ st Dogo), Panatti, Martinetti (15’ st Berardo). A disposizione Campa, Tonani, Marazzi, Mein. All. Quaresimi.

FBC SARONNO: Vinci, Torriani, Bruzzone (28’ st Hassan), Baldan, Lofoco, Bello, Sassella, Di Noto (28’ st Rudi), Citterio, Proserpio (24’ st Sardo), Sala. A disposizione Bertolotti, Lorusso, Malinverno, Pozzi, Martini, Folla. All. Tricarico.

Arbitro Scalvi di Lodi (Cantile di Treviglio e Moscolari di Bergamo).

Marcatori: 8’ pt Guerini (O), 28’ st Boldini (O), 51’ st Mattei (O).

(foto: Fbc Saronno a Ospitaletto)

