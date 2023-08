x x

SARONNO – “Si è concluso con un secondo posto il meraviglioso percorso della Inox Team Saronno Softball nella Women’s Softball European Premier Cup, la prestigiosa Coppa dei Campioni che ha visto la compagine di casa tra le protagoniste assolute”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al secondo posto del Saronno Softball.

Onore alle vincitrici dell’Olympia Haarlem, ma l’Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare la società della Saronno Softball (il presidente e tutto lo staff) per l’ottima organizzazione della settimana e per aver portato in alto il nome della città partecipando alla fase finale del massimo torneo europeo, permettendoci, ancora una volta, di ospitare gare internazionali di questo livello molto seguite dal pubblico.

Un saluto ai 2500 visitatori stranieri che per questa settimana hanno soggiornato a Saronno e i più sentiti complimenti alle vicecampionesse d’Europa della inoxteam: brave ragazze!”

