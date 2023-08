x x

In Promozione Esperia Lomazzo corsara a Ceriano

SARONNO – Al via la stagione ufficiale del calcio locale con la Coppa Italia. In quella di Eccellenza subito una vittoria per il Fbc Saronno, pari in exremis invece per la Caronnese mentre l’Ardor Lazzate ha ottenuto una vittoria casalinga.

Scendendo in Promozione, sempre con la Coppa Italia di categoria, molta curiosità per il debutto della neopromossa Asd Ceriano che ha giocato domenica sera, sotto il temporale, infine perdendo in casa un match abbastanza equilibrato con l’ambiziosa Esperia Lomazzo.

Il dopo Premier cup di softball a Saronno. Parla l’allenatore saronnese Steven Manson dopo il piazzamento al secondo posto delle locali dell’Inox Team.

(foto Andrea Elli: azione di gioco del Saronno calcio)

28082023