GERENZANO – CISLAGO – UBOLDO – TRADATE – “Regione Lombardia erogherà 3,3 milioni di euro a 45 Comuni lombardi per spese effettuate relativamente a interventi e lavori di ‘somma urgenza’ finalizzati a mettere in sicurezza e ripristinare l’agibilità di edifici pubblici che ospitano scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale di concerto con il mio assessorato. I fondi saranno erogati alle amministrazioni per 157 interventi.”

Sono le parole di Elena Lucchini assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità che continua: “È prioritario garantire la sicurezza e la continuità educativa dei bambini, tanto nelle scuole quanto negli asili nido. Con questo primo intervento diamo una risposta importante alle nostre comunità”.

Ma quali sono le scuole che riceveranno i fondi? A Cislago le scuole primarie Mazzini e Don Monza, la scuola per l’infanzia paritaria “Pari Passi”, la scuola media Aldo Moro; a Gerenzano la scuola media Fermi; a Tradate il servizio educativo per l’infanzia Santina Bianchi, le scuole primarie Battisti e Alighieri, a Uboldo la scuola elementare e media Manzoni , la palestra Galli della scuola media e l’asilo nido Aquilone.

(foto archivio: una scuola allagata)

