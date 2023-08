x x

UBOLDO – Il comitato regionale calcistico della Lombardia ha definito il calendario del campionato di Promozione 2023-2024. Il via è previsto domenica 10 settembre, conclusione della regular season il 21 aprile, la quindicesima di ritorno è anticipata a mercoledì 20 marzo.

Per quanto concerne le formazioni locali, nella prima giornata inizio in trasferta per l’Aurora Cmc Uboldese in casa della matricola Accademia Bmv, la Pro Azzurra Turate Mozzate se la vedrà in casa con l’Asd Ceriano Laghetto mentre l’Universal Solaro farà visita al Valle Olona. Derby comasco per l’Esperia Lomazzo che ospita il Castello Cantù.

Sul sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, il calendario completo con la possibilità di scaricarlo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

29082023