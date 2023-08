x x

CARONNO PERTUSELLA – Bilancio strapositivo a Caronno Pertusella ed in particolare alla locale Rheavendors Caronno per il perfetto allestimento della edizione 2023 della Coppa delle Coppe andata in scena sul diamante di Bariola la scorsa settimana: la macchina organizzativa è stata “eccezionale”, come l’hanno definita molti degli addetti ai lavori presenti.

Splendida accoglienza per le squadre arrivate dal resto d’Europa per la Coppa, grande simpatia, pazzesco il lavoro della trentina di volontari sempre al campo, e tante belle giornate di softball con spalti gremiti. Alla finalissima di domenica c’erano oltre 600 persone: è mancata la ciliegina sulla torta, la Rheavendors è arrivata “solo” seconda, dopo avere vinto tutte le partite del round robin ha perso la finale 6-5 contro le olandesi Sparks Haarlem.

(foto Giovanni Pini: alcune immagini della giornata finale di Coppa delle Coppe a Caronno Pertusella e delle premiazioni)

