x x

SARONNO – Non è passato inosservato ieri mattina alle 8.15 il mezzo dei vigili del fuoco fermo nel complesso alberghiero e ristorativo della Rotonda di Saronno, in periferia fra via Novara e viale Lazzaroni. Tutta colpa di un ascensore che si era bloccato, ma tutto si è anche risolto rapidamente e senza conseguenze, anche se sul posto a scopo cautelare era stata fatta arrivare anche una ambulanza della Croce rossa. La donna, di 62 anni, rimasta bloccata nell’ascensore, si era un po’ agitata ma è stata fatta uscire presto dai pompieri e non è stato necessario l’eventuale trasporto all’ospedale per accertamenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: forze dell’ordine al complesso alberghiero e ristorativo della Rotonda in occasione di un precedente intervento)

25102022