SARONNO – Un momento di preghiera per ritrovarsi insieme e ricordare Giuseppe Landonio benemerito saronnese che si è spento nel mese di luglio. Don Giorgio Solbiati mercoledì 31 agosto alle 20.45 nel cortile dell’oratorio di via Legnani, 1 celebrerà una messa a suffragio di Giuseppe Landonio e tutti gli oratoriani defunti. Un momento di preghiera, per ricordare chi non c’è più ma anche un occasione per ritrovarsi prima dell’avvio del nuovo anno dell’oratoriano.

Landonio era notissimo a Saronno proprio per aver gestito per oltre sessant’anni il bar dell’oratorio di via Legnani. Per “il servizio svolto con spirito di dedizione, da ben sessantuno anni nell’oratorio di via Legnani con un esempio di semplicità e umiltà” gli era stata assegnata la Ciocchina nel 2015 dall’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli. Ricevendo pergamena, distintivo e statuina Landoni si era limitato ad un rapido commento “grazie… ma in realtà io faccio tutto per la gioventù”.

(foto archivio)

