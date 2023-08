x x

SARONNO – E’ finita l’avventura dell’ex tecnico del Fbc Saronno, Antonio Aiello, che da quest’estate era alla guida del San Luca (serie D) in Calabria. Nella gara di debutto in Coppa Italia il San Luca l’altro giorno ha perso 2-0 in casa con la Gioiese, ma non è questo il motivo che ha spinto il tecnico – che abita in Valle Olona – ha rassegnare “irrevocabili dimissioni”, motivate invece da questioni famigliari.

Questo il comunicato del San Luca, emesso oggi pomeriggio: “Asd San Luca 1961 comunica ufficialmente di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili dell’allenatore Antonio Aiello. Le stesse sono state rassegnate per motivi familiari. La società è già al lavoro per individuare una nuova guida tecnica per la prima squadra”.

Aiello era stato alla guida del Fbc Saronno alcuni anni fa, nel campionato di Eccellenza.

(foto archivio: mister Antonio Aiello quand’era al Fbc Saronno)

