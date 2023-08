x x

CARONNO PERTUSELLA – Nel corso della conferenza stampa di ieri mattina della Caronnese nello stadio comunale di Caronno Pertusella, oltre al nuovo consiglio di amministrazione e agli obbiettivi a breve e lungo termine della società, sono state presentate anche le nuove maglie da gara.

La prima maglia di casa si presenta con il classico e tradizionale rossoblu mentre il kit di trasferta è bianco con delle strisce sfumate grigie in mezzo che non aveva nelle scorse stagioni. La grossa novità in queste maglie da gara, oltre il nuovo sponsor centrale, è la patch sulla manica sinistra che raffigura un simbolo finalizzato alla lotta al razzismo e alle disuguaglianze di genere.

Un simbolo che dunque riprende il tema centrale spiegato durante la conferenza stampa dal vicepresidente della Caronnese Riccardo Gioia che inoltre spera che “le altre società calcistiche possano in futuro copiare il simbolo in modo da abbracciare la campagna sociale contro ogni tipo di discriminazione nel mondo del calcio”.