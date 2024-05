SARONNO – “È proprio quando sei in emergenza che gli amici ti vengono in aiuto. Settimana scorsa a ridosso della partita di campionato di serie A1 di softball contro Macerata (poi finita con una vittoria per parte, ndr) il trattorino “muore” improvvisamente. E’ bastata una telefonata agli amici dell Amor Sportiva che prontamente si precipitano in nostro aiuto prestandoci il loro trattore tagliaerba!” A parlare il presidente dell’Inox Team Saronno, Massimo Rotondo, per ringraziare i responsabili del club calcistico di Cassina Ferrara, corsi in aiuto del “batti e corri” saronnese.

Come sottolinea Rotondo, “grazie di cuore al presidente dell’Amor, Daniele Cittera, ed a tutto il suo staff. Le collaborazioni vincono sempre”.