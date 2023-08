x x

ROVELLO PORRO – Una montagna di rifiuti, che comprendono anche un “rifiuto speciale” come è la lana di vetro, e addirittura i resti di un letto: sono stati abbandonati a bordo strada in via Piave ma il responsabile potrebbe essere presto identificato e multato.

L’Amministrazione comunale, si legge infatti in una nota dell’ente locale, “sta eseguendo delle indagini per risalire a coloro che hanno creato questo grave danno ambientale. L’abbandono di lana di vetro è assimilabile all’abbandono di amianto. Con Gelsia, che si occupa della nettezza urbana in paese, si stanno effettuando le opportune ricerche per risalire al proprietario dei sacchi”.

La segnalazione dell’accaduto è rimbalzata anche sui social, e tante persone hanno stigmatizzato quel che è successo.

(foto: i rifiuti abbandonati a bordo strada in via Piave a Rovello Porro)

