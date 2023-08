x x

CERIANO LAGHETTO – La Frazione calcistica Dal Pozzo, neopromossa in Seconda categoria, non vede l’ora di iniziare a giocare ed ora è pronto il calendario della Coppa Lombardia. L’esordio stagionale, comunicano dal club gialloverde, sarà sul campo della Robur Saronno di via Colombo in orario serale, fischio di inizio alle 20.30, domenica 3 settembre, contro la Lainatese.

“Ringraziamo anticipatamente la Robur per la disponibilità e l’ospitalità. Avversario di giornata sarà la Lainatese, squadra che molto ben ha figurato nella passata stagione, raggiungendo anche la semifinale playoff. Per noi è l’esordio nella coppa della nuova categoria. A partire da quest’anno la Coppa, che per comodità continuiamo a chiamare Coppa Lombardia, avrà due fasi: una provinciale, e successivamente una regionale. Noi siamo nel girone 4 della sezione provinciale di Legnano, in un mini girone da tre squadre composto oltre a noi da Lainatese e Victor Rho, un piacevole incontro di vecchia data. I gironi della delegazione di Legnano – riepilogano dal Dal Pozzo – sono 6, solo le prime classificate passeranno il turno, per poi andare a formare altri due gironi composti da 3 squadre, le due squadre vincenti accederanno alla fase regionale, oltre che sfidarsi in finale per la Coppa di provincia”.

Il calendario di Coppa

Domenica 3 settembre alle 20.30 Dal Pozzo-Lainatese

Mercoledì 13 settembre alle 20.30 Lainatese-Victor Rho

Mercolerdì 27 settembre alle 20.30 Victor Rho-Dal Pozzo.

