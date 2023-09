x x

CISLAGO – “Nel cortile della scuola primaria Mazzini è stata collocata la una nuova pavimentazione anti-trauma”: l’annuncio dell’intervento viene dai responsabili dell’Amministrazione civica di Cislago in relazione alle opere realizzate all’istituto di piazza Toti.

Ricordano dal Comune: “Da diversi anni il cortile interno della scuola primaria Mazzini risultava essere disconnesso in più punti, a causa delle radici delle alberature che sollevavano la pavimentazione in porfido. Con l’obiettivo di garantire un’area ricreativa più sicura per gli studenti, nel corso dell’estate è stata rifatta una porzione del cortile, realizzando una nuova pavimentazione anti-trauma, e sono stati sistemati gli avvallamenti presenti nella zona pavimentata con il porfido”.

Concludono dall’ente locale: “La sicurezza delle scuole e il miglioramento degli spazi continueranno ad essere priorità dell’Amministrazione comunale, che ha previsto inoltre lavori di adeguamento sismico e manutenzioni straordinarie in entrambi i plessi dell’Istituto comprensivo Aldo Moro”.

(foto: il cortile della scuola Mazzini di Cislago con la nuova pavimentazione anti trauma)

02092023