Con “Colora Ceriano” un centro sempre più bello e colorato

CERIANO LAGHETTO – Tra via I maggio, via San Francesco e largo Carlo Cattaneo aumentano sempre di più le facciate delle case con i nuovi colori vivaci e allegri, che rendono sempre più bello e caratteristico il centro storico.

Sono gli effetti della sesta edizione del bando Colora Ceriano, iniziativa con la quale l’Amministrazione comunale incentiva i proprietari degli immobili che si affacciano sulle strade del centro storico a intervenire sulle facciate con riqualificazioni e ritinteggiature. Sono sempre di più i proprietari che rispondono con entusiasmo alla proposta, approfittando delle agevolazioni e degli incentivi economici messi a disposizione dal Comune secondo i criteri fissati dal bando, fino ad un massimo di 7.500 euro per immobile. Così, con i cantieri avviati in estate, dopo la chiusura del bando a fine febbraio e la successiva graduatoria, ora si possono vedere gli effetti: con nuove pareti gialle, azzurre, rosa, che rendono vivace un crocevia di strade un tempo caratterizzate da pareti grigie, scure, spesso scrostate e decadenti. Adesso passeggiare a Ceriano è certamente più piacevole e gli immobili coinvolti hanno riacquistato prestigio.

“Sono molto soddisfatto della risposta dei cerianesi a questa iniziativa – dice il vicesindaco con delega al centro storico, Dante Cattaneo – Come per tutte le cose, all’inizio non tutti hanno colto subito la portata del progetto e i vantaggi per ogni singolo proprietario. Con gli anni invece sono aumentate le adesioni convinte e oggi sono sempre di più i cerianesi contenti di questo cambio di volto del nostro centro storico. Credo che oggi tutti possiamo essere più orgogliosi di come si presenta il nucleo storico del nostro piccolo ma grande paese”.

03092023