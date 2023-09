x x

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – CESATE – GARBAGNATE – Riceviamo e pubblichiamo il contributo della nostra lettrice Chiara Lunardo che ha trovato un pizzico di Saronnese nelle sue vacanze.

Nell’introterra della provincia di Reggio Calabria, esiste un posto dove è impossibile essere tristi e ci si ricorda del telefono solo per fare foto e video ai vari angoli e alle vie colorate. Siamo a Borgo Croce, un paesino di 45 abitanti che ha preso vita e attirato visitatori grazie all’intuizione di Maria Grazia Chirico. Si respira aria di famiglia, di casa grazie ai disegni che rendono unico questo borgo reggino. Si può giocare a campana e fare una piccola maratona nelle vie del paese, osservare Mary Poppins, leggere dediche d’amore e frasi trattate da famose canzoni di Mino Reitano, originario di Fiumare di cui Borgo Croce è una frazione. C’è la via dei fiori, il vicolo del bacio, un fiume che attraversa la strada, smile giganti e raffigurazioni di ogni genere per tutti i gusti. Ma una cosa ha attirato l’attenzione: un palo con cartelli stradali che indica i chilometri che dividono il borgo dalle altre città. E fra queste città si possono leggere Caronno Pertusella, Cesate, Milano, Lainate, Garbagnate e Busto Arsizio. É un luogo colorato e variopinto che vale la pena visitare.

Chiara Lunardo

