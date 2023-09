SOLARO – Sono stati programmati durante il periodo di chiusura estivo i lavori di manutenzione e sistemazione degli ambienti scolastici dei plessi di Solaro. Nella scuola don Milani del Villaggio Brollo si è intervenuti per la posa della fibra al fine di garantire una connessione più stabile e potente e poi per la pulizia e sistemazione di griglie e pozzetti per la raccolta delle acque e, prima dell’inizio delle lezioni, sarà ultimata la recinzione.

Alla scuola “Intelligente” di via San Francesco si è proceduto con l’imbiancatura di tutti i locali, sia aule, che biblioteca e corridoi.

Alla scuola secondaria Pirandello di via Drizza gli interventi hanno riguardato la sistemazione di un’aula al piano interrato per la creazione di nuova classe, la pulizia delle gronde e la sistemazione delle scossaline del tetto, la sostituzione dei vetri delle palestre e della recinzione esterna divelta dal vento. Sempre per la secondaria, era stato inaugurato già in occasione della sessione di esami il nuovo impianto tecnologico dell’aula magna, mentre nel mese di agosto è stato installato e testato un nuovo impianto antifurto. Il ripristino della porzione di recinzione abbattuta dal maltempo verrà effettuato entro il prossimo weekend.

Alla materna di via Cinque Giornate sono stati posizionati i nuovi arredi acquistati con finanziamento ricevuto dalle scuole ed è stata sostituita la staccionata interna con una nuova in materiale plastico di seconda vita. In tutti i plessi si è provveduto alla sistemazione e cura di giardini e patrimonio arboreo messo a dura prova dall’eccezionale ondata di maltempo di fine luglio, rimuovendo le piante abbattute, recuperando ove possibile quelle ancora sane e mettendo in sicurezza le aree.

Christian Caronno, assessore alle Manutenzioni: «L’impegno per le scuole di questa amministrazione è sempre stato centrale sin da inizio mandato. Ogni anno cerchiamo di migliorare spazi e ambienti per i nostri ragazzi e ogni anno aggiungiamo qualche innovazione per favorire le lezioni e lo studio.

Gli eventi climatici eccezionali di fine luglio hanno provocato oltre 88.000 Euro di danni negli edifici scolastici, l’amministrazione ha provveduto ad intervenire con celerità e in somma urgenza, ove necessario, proprio per garantire un normale inizio delle lezioni. Gli interventi hanno toccato praticamente tutti i plessi confermando le nostre intenzioni di dare massima priorità alle scuole».

(foto archivio)

