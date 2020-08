SOLARO – Risultati molto positivi per i lavori di pulizia straordinaria e approfondita del Parco Vita, voluti dall’Amministrazione Comunale e avviati all’inizio dello scorso mese di luglio.

Gli operatori della Servizi Comunali (azienda di gestione del servizio raccolta rifiuti) e della cooperativa Il Loto (azienda incaricata per i servizi di gestione del verde) sono entrati in azione negli ultimi giorni, dopo che era stata eseguita una nuova tracciatura dei percorsi all’interno della vegetazione grazie anche alla collaborazione di un imprenditore agricolo della zona.

Il ciclo di manutenzione del verde – si tratta del quinto intervento nell’area verde pubblica negli ultimi due mesi – continuerà in autunno: in quel periodo sarà innalzato l’impalcato delle piante per ottenere una migliore visibilità e per rimuovere alberi e rami caduti.

“Sono stati giorni molto intensi di lavoro al Parco Vita – spiega Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici – Voglio ringraziare, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Solaro, tutte le persone che sono intervenute in queste settimane per la buona riuscita dell’attività, a partire dagli operatori dell’azienda “Servizi Comunali” e della cooperativa sociale “Il Loto”. Gli operatori, impegnati in questa straordinaria opera di pulizia, hanno compiuto un lavoro fondamentale senza risparmiare energie.

Ringrazio anche l’Ufficio Tecnico del Comune per il grande lavoro di coordinamento.

Un lavoro che servirà non solo a conservare al meglio il decoro della nostra principale area verde cittadina ma anche per mantenere sicura una zona da sempre punto di riferimento per i solaresi.

Il piano di manutenzione del Parco Vita continuerà in autunno per rilanciarne ulteriormente la frequentazione in primavera”